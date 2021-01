Vers un troisième confinement à Lyon et partout en France dès la semaine prochaine ?

La sentence pourrait tomber en milieu de semaine.



Alors que le couvre-feu à 18h est instauré depuis plus d’une semaine, le gouvernement réfléchirait à de nouvelles restrictions pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Si tout le monde espérait ne pas devoir subir un nouveau confinement en 2021, les dernières annonces du ministre de la Santé Olivier Véran laissent penser le contraire. Dans les colonnes du Parisien, il assure que "si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment. Et cela s'appelle le confinement. Si on voit que le virus se remet à progresser fortement, on ferme".

Pas de quoi rassurer les Lyonnais et les Français de manière générale. Mais ce dimanche matin, le JDD va encore plus loin. Selon l’hebdomadaire, le reconfinement serait "qu’une question de jours". En effet, selon des sources haut placées au sein de l'exécutif, la décision d’un nouveau confinement serait sur le point d’être prise. Emmanuel Macron pourrait même faire une allocution mercredi pour l’annoncer.

Si ce nouveau confinement venait à entrer en vigueur, il pourrait débuter dès la fin de semaine prochaine "pour une durée de trois semaines minimum".