Les Enfoirés ont laissé un souvenir de leur passage à Lyon à la gare de Perrache !

Ils étaient à Lyon il y a une dizaine de jours pour l'enregistrement du concert en faveur des Restos du Cœur.



S'ils n'ont pas pu rencontrer leur public à la Halle Tony Garnier à cause de la crise sanitaire, les membres de la troupe des Enfoirés n'ont pas hésité à dédicacer le livre d'or de la gare de Perrache. C'est le directeur adjoint des gares de la Vallée du Rhône qui l'a dévoilé sur Twitter. "Des messages bienveillants pour les cheminots qui font chaud au cœur", s'est réjoui Johan Muller.

Sur la photo postée sur Twitter, on peut lire une série de messages dédicacés par Soprano ou encore Amel Bent et Amir : "Merci à vous", "Merci les cheminots" et "Merci de nous sortir de notre train-train".