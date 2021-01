Lyon : les escalators de la gare de Perrache démantelés

Ils étaient souvent en panne.



Les emblématiques escalators de la gare de Perrache sont en cours de démantèlement, dans la cadre du projet Ouvrons Perrache. Les travaux de rénovation de l'ouvrage se poursuivront jusqu'à fin mars, et comprennent le remplacement de l'ascenseur. "Afin de perturber le moins possible l’activité du quartier en journée et pour ne pas interrompre la circulation du tramway T1, les travaux de dépose des escaliers mécaniques sont réalisés de nuit, à partir de ce lundi et jusqu'au 12 février, lorsque le tramway ne circule pas", est-il précisé dans un communiqué.

Le démantèlement des escalators nécessite l’installation d’une grue mobile sur la rue Dugas-Montbel. Un axe qui sera fermé de 23h à 6h chaque nuit. L’accès des véhicules (taxis, riverains, etc.) se fera par la borne de la rue Smith et la sortie par le cours Suchet.

Pendant les travaux de remplacement de l’ascenseur, les piétons et usagers de la gare seront invités à se reporter vers le nouveau pavillon voyageur et en particulier vers le souterrain Rhône qui permet de traverser la gare et dessert toutes les voies accessibles depuis la passerelle.

Ce chantier marque la fin de la phase 1, côté Sud, des travaux en gare de Perrache. Elle s’achèvera au printemps après le réaménagement du dernier tronçon de la place des Archives.

"Une fois déposés, ces escaliers mécaniques datant des années 80, laisseront la place à un espace plus accueillant dont le réaménagement et la végétalisation seront réalisés par la SPL Lyon Confluence. L’historique portique en béton sera quant à lui conservé et rénové : il constitue un élément urbain visuel fort qui signale la présence de la gare dans le prolongement de l’axe du cours Charlemagne", est-il indiqué.