Le centre commercial Part-Dieu accueille la plus grande boutique Muji de France !

La boutique de 1 300 m² ouvrira ses portes ce vendredi 29 janvier



Du nouveau du côté de la Part-Dieu ! Après s'être refait une beauté avec sa nouvelle extension baptisée La Lanterne, le centre commercial continue de battre des records. En plus de devenir le plus grand centre commercial en centre-ville français avec ses 32 000 m², la Part-Dieu accueille la plus grande boutique française de l'enseigne japonaise Muji.

Connue pour son minimalisme et ses prix abordables, la marque Muji est déjà présente dans le pôle de commerces et de loisirs Confluence. Pour son implantation à la Part-Dieu, la marque a vu grand avec une boutique de 1 300 m² répartis sur deux étages !

Bein décidée à travailler main dans la main avec les lyonnais, Muji travaille avec l'École Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Lyon afin d'élaborer son prochain My Bag qui sera proposer à la vente aux clients pour leur shopping. Toujours dans cette démarche de proximité avec les acteurs régionaux, la direction de cette nouvelle boutique s'est alliée au Village des Créateurs afin de permettre à plusieurs artisans et créateurs régionaux de présenter leurs produits et créations ponctuellement ! Un coin Local Food sera également mis à disposition des clients pour offrir plus de visibilité aux marques locales.

Rendez-vous ce vendredi 29 janvier à 9h pour l'inauguration de la boutique au centre commercial Part-Dieu !