Covid-19 : les chiffres repartent à la hausse à Lyon

Après avoir atteint un palier, la situation sanitaire commence à se dégrader lentement à Lyon.



Stable depuis plusieurs semaines, le taux de positivité augmente de nouveau pour atteindre les 8,4% à Lyon, selon le bilan hebdomadaire des HCL.

Le nombre d'hospitalisations a également progressé en une semaine, passant de 312 à 340 patients pris en charge à Lyon. Parmi eux, 73 sont en réanimation. Un service désormais occupé à hauteur de 95,1%, dont 42,2% de patients Covid+.

Les chiffres publiés ce mardi montrent aussi une hausse des passages aux urgences liés à l'épidémie, qui atteignent désormais les 12,13%, contre 9,34% la semaine dernière. Les appels au SAMU pour des symptômes liés au Covid-19 ont également progressé, passant de 7% à 8,9%.

Quant à la campagne de vaccination, elle se poursuit à Lyon. Au 25 janvier, 16 806 personnes ont reçu une dose de vaccin, dont 5 644 professionnels des HCL, 10 682 professionnels libéraux, aides à domicile et personnes âgées de plus de 75 ans et 480 patients des Unités de soins de longue durée.