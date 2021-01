Lyon : jugé pour avoir décroché le portrait d'Emmanuel Macron

Un an après la condamnation par la cour d'appel de Lyon de deux "décrocheurs de portrait", c'est un autre militant d'Alternatiba qui est jugé ce mercredi dans la capitale des Gaules.



Charles de Lacombe comparait devant le tribunal judiciaire pour avoir décroché et détourné de sa fonction principale le portrait d'Emmanuel Macron, lors d'une action à la mairie de Villeurbanne le 24 mai 2019. "Une action de désobéissance civile non-violente visant à dénoncer l'inaction du président et du gouvernement face à l'urgence climatique et sociale", rappelle Alternatiba.

Ce militant de 26 ans risque sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Un rassemblement de soutien aura lieu à partir de 12h30 sur la place Guichard. L'audience, elle, débutera à 14h.