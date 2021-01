Rhône : une fonderie d'or victime d'un braquage après une prise d'otages

Les faits ont eu lieu tôt ce jeudi matin à Limonest.



Selon Le Dauphiné Libéré, le fils du patron de la SAAMP a été pris en otage avec sa petite amie dans la matinée à son domicile de Bessenay. Plusieurs individus armés ont conduit le couple à Limonest où se trouve la fonderie d'or et où ils ont récupéré le contenu de plusieurs coffres-forts avant de prendre la fuite et d'abandonner les otages ligotés au parc de Miribel-Jonage. Des violences auraient été commises sur le fils et son père, pour les forcer à coopérer.

Le montant du butin n'est pas encore connu. Une enquête a été ouverte.