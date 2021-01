Conseillère tuée dans la Drôme : toutes les agences Pôle Emploi fermées ce vendredi dans le Rhône

Toutes les agences Pôle Emploi du Rhône seront fermées au public ce vendredi, après l'agression mortelle dont a été victime une conseillère ce jeudi matin à Valence.



Les services resteront accessibles à distance. Un soutien psychologique a d'ores et déjà été proposé aux agents, et une minute de silence sera respectée à midi en solidarité avec la famille de la victime, ses proches et l'ensemble de ses collègues.

Pour rappel, un homme de 45 ans, ingénieur sans emploi originaire de Nancy, a abattu une conseillère Pôle Emploi de 53 ans, au sein d'une agence de Valence. Le forcené se serait ensuite rendu dans une entreprise où il avait travaillé, blessant mortellement la DRH. L'individu interpellé dans la foulée est actuellement en garde à vue. Des vérifications sont en cours pour savoir s'il est également l'auteur de l'assassinat d'une autre DRH dans le Haut-Rhin mardi.