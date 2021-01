Lyon : un septuagénaire condamné pour les viols et agressions sexuelles de six enfants

La cour d’assises du Rhône a rendu son verdict jeudi soir.



Au terme d’une semaine de procès à huis-clos à Lyon, un septuagénaire a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles de six enfants. Parmi les victimes, ses trois petites-filles mais aussi trois amies de ces dernières. Les faits se sont déroulés sur près de 20 ans, entre 1994 et 2012, quand les fillettes étaient âgées de 2 à 12 ans.

Les victimes ont raconté devant les jurés le calvaire que leur faisait subir "Papy Gâteau". Des milliers de faits selon leurs avocats, dont certains auraient eu lieu avant les dates retenues par l’enquête, à cause de la prescription notamment.

L’ancien technicien supérieur de l’ORTF était aux petits soins pour les enfants : il allait les chercher à l’école et leur offrait des bonbons. Mais en échange, il leur infligeait des caresses. Sur ce dernier point, la défense a tenté de remettre en cause la véracité des viols digitaux, estimant que les faits étaient anciens et que la mémoire de fillettes, très jeunes à l’époque, pouvait difficilement constituer une preuve tangible.