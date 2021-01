Covid-19 : pas de confinement mais des mesures renforcées à Lyon et dans toute la France

A l’issue d’un nouveau Conseil de défense sanitaire, Jean Castex a pris la parole ce vendredi soir.



"Si la situation sanitaire reste mieux maîtrisée en France que chez beaucoup de nos voisins, elle est préoccupante", a tout d’abord déclaré le Premier ministre.

Concernant un possible troisième confinement évoqué depuis ces derniers jours, Jean Castex a mis les choses au clair, du moins pour le moment. "Nous pouvons encore nous donner une chance de l’éviter", a insisté Jean Castex qui a également annoncé la fermeture des centres commerciaux non alimentaires "dont la surface est supérieure à 20 000 m2". A Lyon, le centre commercial de la Part-Dieu et le pôle de commerces et de loisirs de Confluence devraient être concernés. "Dès lundi, les jauges seront renforcées dans les grandes surfaces", a aussi précisé le Premier ministre.

Parmi les autres annonces de la soirée : le renforcement du télétravail dans toutes les entreprises et la mobilisation accrue des policiers et des gendarmes afin de contrôler le non-respect du couvre-feu.

La situation des écoles, collèges et lycées n’a en revanche pas été évoquée.