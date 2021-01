L'OL s'impose sur le fil face à Bordeaux (2-1)

L’OL s’est imposé dans les derniers instants de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux ce vendredi soir (2-1).



Les Lyonnais ont très mal entamé cette rencontre. L’OL a eu énormément de mal à ressortir le ballon et construire son jeu à cause du pressing très haut des Girondins de Bordeaux. Le trio d’attaque a été très transparent lors des trente premières minutes de jeu, à l’image du capitaine Memphis Depay.

Heureusement pour les locaux, Bordeaux ne s’est pas montré dangereux devant le but d’Anthony Lopes. Et malgré une mauvaise première demi-heure, les Rouges et Bleus ont trouvé la faille sur une erreur de la défense girondine à la 32e. Laurent Koscielny a raté son intervention défensive sur un corner et Karl Toko-Ekambi a pu frapper tranquillement de la ligne des six mètres (1-0).

Les Lyonnais ont eu de la réussite

Malgré le score, les Bordelais sont mieux revenus des vestiaires que les hommes de Rudi Garcia. Au fur et à mesure, les Girondins se sont montrés de plus en plus dangereux. Et à la 55e, les Gones ont logiquement été punis. Sur une mauvaise relance de Thiago Mendes, Samuel Kalu a allumé Anthony Lopes d’une magnifique frappe qui a terminé sa course sous la barre transversale (1-1).

A la 80e, l’OL aurait pu/dû obtenir un pénalty sur une main de Laurent Koscielny après une frappe d’Houssem Aouar. Mais l’arbitre n’a pas sifflé et n’a même pas fait appel à la VAR.

Mais dans les derniers instants de la rencontre, à la 92e, Léo Dubois a offert la victoire à l’OL. Sur un long centre de Maxwell Cornet, le latéral droit lyonnais a parfaitement repris le ballon et frappé dans la lucarne opposée de Benoit Costil (2-1).

Grâce à cette victoire, les Lyonnais sont provisoirement leaders de la Ligue 1. Prochain match pour l’OL dès ce mercredi avec un déplacement en Bourgogne, sur la pelouse de Dijon.