Le LOU de retour à Gerland face à Pau

Le LOU Rugby reçoit la Section Paloise ce samedi au Matmut Stadium de Gerland.



Après une bonne prestation face à Montpellier la semaine dernière, les Lyonnais veulent confirmer sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland contre la Section Paloise. "On avait perdu cette grinta. Avec une victoire à l'extérieur, ça montre notre état d'esprit", a déclaré en conférence de presse d'avant-match le troisième ligne du LOU Patrick Sobela.

Mais les Rouges et Noirs savent que les rencontres face à Pau ne sont jamais simples. Ils restent d'ailleurs sur un match nul face aux Palois. "C'est une équipe qui joue bien au rugby, qui récite son rugby, qui a une très bonne conquête. C'est toujours un match très difficile contre cette équipe", a de son côté annoncé le coach Pierre Mignoni.

La rencontre devrait certainement avoir lieu sous la pluie. Une difficulté de plus que les Lyonnais devront appréhender au mieux : "On va avoir un jeu un peu plus simple, un peu plus rapproché. Il ne faudra pas se débarrasser du ballon. Il faudra être bien appliqué", a ajouté le troisième ligne.

Coup d'envoi de la rencontre à 18h15.