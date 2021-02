Le rythme s'accélère un peu pour l'OL en déplacement à Dijon

Cinq jours après leur victoire face à Bordeaux, les Lyonnais se déplacent à Dijon ce mercredi à 21h pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.



Désormais deuxièmes du classement, les hommes de Rudi Garcia vont devoir bonifier en Bourgogne leur victoire acquise face aux Girondins vendredi : "Il faut n'être plus que trois dans la course au podium et ça n'est pas encore le cas. Monaco est encore là", a expliqué l'entraineur lyonnais, en regardant un peu dans le rétroviseur du classement. Mais Rudi Garcia l'assure : "On ne se concentre que sur Dijon. On joue l'avant-dernier. Cela peut être un match très difficile, on doit être très concentré et on doit ajouter un troisième succès d’affilée pour continuer à être dans les trois. On devra être à notre meilleur niveau pour prendre trois points".

Echaudés par leur défaite face à Metz il y a quinze jours, les Lyonnais semblent avoir compris le message : "Il ne faut pas penser que les matchs seront faciles, on doit rester concentré sur nous", a abondé Mattia de Sciglio. "Ils ont pris seulement un but contre Lille. Donc on doit aller sur le terrain avec la même détermination qu'à St Etienne et contre Bordeaux", a insisté le défenseur italien.

Après sa victoire sur le fil conter Bordeaux, l'OL veut s'éviter une nouvelle frayeur, qui pourrait coûter la deuxième place : "Prendre les matches les uns après les autres n’est pas de la langue de bois. C’est le prochain match qui compte et c’est vrai. Ce n’est pas utile de tirer des plans sur les comètes pour les suivants. J’espère que mon groupe est à l’abri d’une déconcentration", a prévenu le technicien, qui appelle son groupe à "faire respecter la hiérarchie".