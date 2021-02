L'OL gagne à Dijon et ne lâche pas Lille d'une semelle (0-1)

En sachant que Lille avait explosé Bordeaux en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’OL n’avait pas le choix.



Ce mercredi soir, les coéquipiers de Memphis Depay se déplaçaient sur la pelouse de Dijon avec l’objectif de rester dans le sillage des Nordistes et de ne pas être dépassés par Paris. Pour cela, Rudi Garcia comptait sur une équipe presque au complet. Seul Jason Denayer manquait à l’appel en défense centrale, remplacé par Sinaly Diomandé.

Sur la pelouse de Gaston-Gérard, Lyon mettait le pied sur le ballon et se montrait dangereux sur chaque incursion éclair dans le camp dijonnais.

A force de pousser, l’OL ouvrait enfin le score à la 22e minute. Rarement buteur malgré son importance dans le collectif lyonnais, c’est Lucas Paqueta qui trompait Anthony Racciopi, bien servi par Karl Toko-Ekambi (0-1). Mais plutôt que de se mettre à l’abri, la formation rhodanienne laissait son adversaire pilonner le but d’Anthony Lopes.

En seconde période, l’ancien troisième gardien lyonnais Anthony Racciopi, coaché par Grégory Coupet en Bourgogne, se montrait à son avantage. Et l’OL ne parvenait pas à faire le break. Une prestation à la fois donc maîtrisée et insipide qui permettait toutefois à Lyon de prendre 3 points importants. A deux longueurs du premier lillois et une unité devant le PSG, Houssem Aouar and co se préparent à recevoir Strasbourg ce week-end.