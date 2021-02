Top 14 : le LOU Rugby veut retrouver la victoire à Clermont

Le LOU Rugby se déplace sur la pelouse de l'ASM ce vendredi pour un match en retard de la 9e journée de Top 14.



Un premier choc pour les Lyonnais, avant d'enchaîner contre le Racing 92 et Toulouse, deux autres prétendants au top 6 en fin de saison. Il faudra surtout que les Rhodaniens montrent un autre visage que la semaine dernière à Gerland contre Pau. "On a envie de retrouver de la stabilité, de la sérénité, mais ça peut venir que de nous. On manque de constance, de cohérence par moment. On manque de pas mal de choses. Depuis quelques semaines on est sur courant alternatif. On va essayer de répondre aux grands rendez-vous qui nous attendent. On a toujours bien répondu dans les chocs", a déclaré le demi d'ouverture Jonathan Wisniewski en conférence de presse d'avant-match.

De son côté, le coach Pierre Mignoni reconnaît que "les entraînements se passent bien la semaine, mais il faut se payer le week-end". "Clermont est une grande équipe, une équipe dangereuse, très physique. Ils ont un rugby bien en place. On se connait. C'est toujours des matchs intéressants. Celui qui gagne prendra forcément un ascendant au classement, mais il reste des matchs. C'est encore trop tôt pour dire que celui qui perd ne finira pas dans le top 6", prévient le tacticien.

Coup d'envoi de la rencontre à 20h45.