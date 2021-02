Lyon : ils louaient des appartements pour faire travailler des prostituées

Une mère et son fils originaires de Nantes ont été interpellés mardi dernier.



Une femme de 49 et son fils de 24 ans, d’origine chinoise, sont soupçonnés d’avoir organisé la prostitution d’une dizaine de femmes en situation irrégulière.

La mère, aussi prostituée, se chargeait de former les autres femmes et le fils s’occupait des annonces et des prises de rendez-vous informe Ouest-France. Les rencontres se déroulaient ensuite dans des appartements Airbnb dans différentes villes de France, comme à Lyon.

Les deux principaux individus ont été interpellés, avant d'être remis en liberté en attendant leur audience en janvier 2022.

Près de 9000 euros ont été retrouvés lors des perquisitions chez les deux suspects, mais le gain annuel est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros.