Coupe de France : l'OL entre en lice avec la réception d'Ajaccio

L'OL affronte l'AC Ajaccio en Coupe de France ce mardi soir à 21h au Groupama Stadium.



Ce 32e de finale paraît plus qu'abordable pour les Rhodaniens, "on ne va pas changer nos habitudes. On prend match après match", a déclaré en conférence de presse d'avant-match Melvin Bard, qui pourrait profiter d'une rotation d'effectif pour être titulaire. "Il faut toujours se battre pour gagner sa place, ou la garder. Je me sens très bien. Je travaille pour être prêt pour chaque match. La Coupe de France est une compétition très intéressante. Ce sont des matchs dans lesquels on peut plus se montrer", a ajouté le latéral.

En effet, ce match est l'occasion de mobiliser l'ensemble de l'effectif lyonnais, qui dispute beaucoup moins de matchs cette saison que les années précédents : "Pour ceux qui débuteront, ils auront l'occasion de montrer qu'ils ont de la qualité pour bousculer ceux qui jouent d'habitude. On ira le plus loin possible que si tout le groupe est uni. Ils vont pouvoir s'affirmer", a rappelé de son côté Rudi Garcia, qui a déjà annoncé que Julian Pollersbeck sera titulaire dans les cages à la place d'Anthony Lopes.

Les Lyonnais seront également privés de Jason Denayer, toujours blessé, et de Thiago Mendes qui est lui suspendu. Mais peu importe le niveau de l'équipe adverse, "il faudra respecter Ajaccio", a prévenu l'entraîneur lyonnais.