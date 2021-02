Le centre d'entraînement de l'OL va porter le nom de Gérard Houllier

L'hommage était attendu.



Ce mardi soir, en marge du 32e de finale de Coupe de France remporté par l'OL face à Ajaccio, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur Eurosport. Et le président lyonnais a annoncé que le centre d'entraînement du club, actuellement Groupama OL Training Center de Décines, sera rebaptisé à la mémoire de Gérard Houllier. L'ancien entraîneur de l'OL (2005-2007) était décédé le 14 décembre dernier.

Outre le centre d'entraînement, "nous aurons un mémorial qui sera sur la plateforme, de manière à se souvenir que ce grand homme nous a fait gagner beaucoup de choses et apporter beaucoup de conseils", a poursuivi Jean-Michel Aulas.

Enfin, l'Olympique Lyonnais s'est rapproché de Liverpool, l'autre club de Gérard Houllier, pour organiser "un match, un trophée. Nous sommes en train de formaliser tout cet événement. On aura la possibilité de réaliser ce trophée contre Liverpool et de faire en sorte qu'on se souvienne que Gérard a été formidable à Lyon mais aussi à Liverpool et à Paris, ce qui dénote sa très grande compétence".