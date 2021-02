La ministre de la Transition écologique à Lyon ce jeudi

Barbara Pompili est attendue à Lyon ce jeudi.



La ministre de la Transition écologique sera en visite officielle dans la métropole lyonnaise dans le cadre de la présentation du projet de loi Climat et résilience.

Ce déplacement sera l'occasion de mettre en avant certaines des mesures qui toucheront les Français le plus directement dans leur vie quotidienne, comme la création d'un CO2-score, basé sur l'affichage environnemental pour indiquer l'impact climatique des produits, la mise en place de Zones à faibles émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants ou encore l'accélération de la transition du parc automobile.

Barbara Pompili est notamment attendue au Décathlon d'Ecully, puis dans une concession Renault de l'agglomération. Pour se déplacer, la ministre empruntera la nouvelle voie de co-voiturage de la M6-M7 et testera aussi le bus électrique nouvelle génération actuellement à l'essai sur le réseau TCL.

Barbara Pompili, qui doit rencontrer Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, clôturera sa visite par un entretien avec la maire de Vourles, engagée dans la réduction de la place accordée à la publicité dans sa commune.