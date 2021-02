Lyon : le calvaire d’une jeune femme enlevée et séquestrée par sa famille

Elle a été retrouvée dans l'appartement de ses proches situé dans le secteur de la Villette à la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.



Si les enquêteurs la recherchaient, c'est parce que des témoins avaient assisté à son enlèvement fin janvier dans le Val-de-Marne, rapporte le Progrès. C'est grâce au bornage de son téléphone qu'ils sont remontés jusqu'à la Part-Dieu.

Sur place, la jeune femme se trouvait dans un état déplorable, les traces de coups visibles sur son visage et son corps. Ses propres parents et son frère étaient les auteurs de cet enlèvement et de cette séquestration brutale.

Ils n'appréciaient pas du tout de la voir se prostituer en région parisienne et avaient organisé une opération pour la ramener de force à Lyon, et visiblement tenter de lui faire renoncer à son gagne-pain en l'humiliant.

Le père et la mère ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que le frère a été provisoirement écroué. L'enquête ouverte par le parquet de Lyon pour enlèvement, séquestration et violences aggravées se poursuit.