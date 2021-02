Retour de la neige à Lyon : jusqu'à 15 cm attendus ce vendredi !

La Métropole de Lyon a annoncé activer son dispositif de viabilité hivernale.



Le Rhône est désormais placé en vigilance orange par Météo France. "Les chutes de neige sont annoncées aux alentours de 11h et jusqu'à 21h. Elles seront d'une intensité régulière, de 1 à 2 cm par heure. L'épaisseur de la neige prévue est de 5 à 10 cm, pouvant atteindre localement les 15 cm", précise la Métropole de Lyon, qui appelle à la plus grande prudence. "La neige sera lourde et collante, et pourra donc entrainer la chute de végétaux ou de fils électrique sur les chaussées".

Les services de la Métropole appelle à privilégier le télétravail autant que possible et à différer les déplacements. Les équipements spéciaux seront indispensables. "La probabilité d'un blocage sera forte, d'autant que le trafic est important".

Des interventions seront menées dès 4h vendredi matin pour sécuriser les routes. Environ 300 agents seront mobilisés et 100 véhicules seront engagés sur le terrain. Les lignes "fortes" des TCL bénéficieront du passage de saleuses sur tout leur parcours, notamment les lignes C1, C2, C14 ou encore C20.

A noter que le froid s'installera ensuite, dans la nuit de vendredi à samedi. Les températures pourront atteindre les -6 degrés, provoquant un fort risque de regel des chaussées humides.