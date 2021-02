Des artistes lyonnais récompensés aux Victoires de la Musique 2021 ?

La cérémonie se déroule ce vendredi soir sans public à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.



C’est le Caladois Benjamin Biolay qui s’impose comme le grand favori de cette édition 2021 des Victoires de la Musique. L’auteur, compositeur et interprète est nommé dans trois catégories : meilleur artiste masculin, meilleur album pour "Grand Prix" et meilleure chanson originale pour "Comment est ta peine ?".

Deux autres Lyonnais pourraient se distinguer ce vendredi soir, notamment la chanteuse Pomme nommée dans la prestigieuse catégorie d’artiste féminine de l’année. De son côté, Woodkid est en lice pour le trophée de la création audiovisuelle avec son single "Goliath".

Parmi les autres artistes en lice pour cette 36e édition, on retrouve Julien Doré, Vianney, Aya Nakamura, Camélia Jordana, Christine And The Queens, Gaël Faye…

A noter que les prix du meilleur concert et de la révélation scène de l’année ne seront pas remis cette année en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné l’annulation des concerts ces derniers mois. La cérémonie sera retransmise en direct sur France 2 à partir de 21h05.