L'agresseur de Marine Lorphelin à Lyon déclaré irresponsable

C'était attendu.



La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a déclaré ce vendredi l'irresponsabilité pénale de Thibaud W., un Isérois trentenaire qui était fan de Marine Lorphelin, allant jusqu'à agresser à l'aide d'un couteau l'ex-Miss France 2013 et son compagnon dans les rues de Lyon le 1er janvier 2018. Christophe Malmezac avait été grièvement blessé à la main en tentant de parer les coups de l'individu jaloux.

Plusieurs expertises psychiatriques avaient décelé chez lui une schizophrénie paranoïde avec un délire érotomaniaque. Les experts qui l’ont rencontré et interrogé ont également déterminé qu’il ne guérirait jamais mais que son discernement était aboli au moment de l’agression de Marine Lorphelin et de Christophe Malmezac.

Depuis, un traitement médicamenteux et un suivi médical lui ont permis de stabiliser son obsession pour Miss France 2013, et son envie de ne l’avoir que pour lui.

Selon le Progrès, Thibaud W. échappe donc aux assises mais la justice lui interdit tout de même d'entrer en contact avec ses victimes durant 20 ans, ainsi que le port d'une arme pendant 15 ans.

Marine Lorphelin et son compagnon, actuellement en Nouvelle-Calédonie, n'étaient pas présents à l'audience.