Victoires de la musique 2021 : Benjamin Biolay et Pomme sacrés artistes de l'année

La 36e édition de la cérémonie avait lieu ce vendredi soir en direct de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.



Benjamin Biolay et Pomme ont été sacrés artistes de l'année ce vendredi soir. Le Caladois a remporté la Victoire de la musique de l’artiste masculin et a également été sacré meilleur album de l'année pour son disque "Grand Prix". Comme beaucoup d'artistes lors de la cérémonie, le chanteur a profité de ce moment pour faire passer un message au gouvernement concernant la crise qui frappe le secteur culturel : "Cela n’a pas été une année très victorieuse pour la musique", a-t-il déclaré en récupérant son prix. "Dans cette année de silence a suivi un silence étourdissant, celui des pouvoirs publics. J’attends qu’on nous écoute un petit peu", a-t-il lâché.

De son côté, la Lyonnaise Pomme a remporté la Victoire de l'artiste féminine. "Je ne pleure jamais dans la vie, mais ça a été une année trop intense en bonheur et en déception. Je crois qu’on peut dire que ça a été une année de failles", a déclaré de son côté la jeune chanteuse de 24 ans.

A noter que le trophée de la création audiovisuelle a été remis à Julien Doré pour son clip Nous. Pour rappel, le Lyonnais Woodkid était en lice dans cette catégorie.

Palmarès complet de cette édition :

- Artiste féminine : Pomme

- Artiste masculin : Benjamin Biolay

- Album de l'année : Grand Prix de Benjamin Biolay

- Chanson originale : Mais je t'aime de Camille Lellouche et Grand Corps Malade

- Création audiovisuelle : Nous de Julien Doré

- Révélation féminine : Yseult

- Révélation masculine : Hervé

- Titre le plus streamé : Ne reviens pas de Gradur et Heuss l'Enfoiré