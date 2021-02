OL-Montpellier : les Lyonnais ne veulent pas lâcher le wagon de tête

L'OL reçoit Montpellier ce samedi soir au Groupama Stadium pour la 25e journée de Ligue 1.



Les Lyonnais veulent poursuivre leur bonne dynamique, face à des Montpelliérains en difficulté sur ces derniers matchs. "L'équipe était enthousiaste face à Ajaccio et a pris du plaisir à jouer. Continuons comme ça. On avait perdu à Montpellier (défaite 2-1, ndlr) donc ça nous motive encore plus", a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match.

En effet, les Rhodaniens doivent absolument rester au contact du trio de tête, avant les prochaines échéances contre Marseille, Rennes et le PSG qui s'annoncent cruciales d'ici fin février et le mois de mars. "C'est important de remporter tous les matchs. Je pense que tout le monde ne gagnera pas tous ses matchs. On peut parler de sprint avec nos adversaires directs", a-t-il ajouté.

Pour ce match, le coach pourra compter sur le retour de Jason Denayer, qui était blessé, et de Thiago Mendes, de retour de suspension. Le technicien pourra également s'appuyer sur Islam Slimani, auteur d'un but et de deux passes décisives contre Ajaccio : "Je me suis senti bien sur le dernier match. C'est mon job de marquer. C'est très bien pour mon adaptation. Pour un attaquant, c'est toujours mieux d'attaquer que de défendre. Durant chaque minute de jeu que j'aurai, je me donnerai à fond", a expliqué l'attaquant algérien, qui devrait débuter sur le banc.

Coup d'envoi de la rencontre à 21h.