Ligue 1 : l'OL rechute face à Montpellier (1-2)

L’OL s’est incliné 2-1 à domicile contre Montpellier ce samedi soir dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.



Pourtant, l’OL est parfaitement rentré dans son match avec une occasion dès les premières secondes de jeu par l’intermédiaire de Tino Kadewere, qui a tiré au-dessus de la cage adverse. Mais cela a été de courte durée.

Après 15 minutes de jeu, les Montpelliérains sont parvenus à construire leur jeu et se sont offert une très belle occasion à la 16e minute de jeu. Anthony Lopes a été sauvé par son poteau sur une frappe de Florent Mollet.

La punition n’a pas tardé pour les Rhodaniens. Quatre minutes plus tard, Andy Delort a enrhumé Lucas Paquetá sur la gauche de la surface lyonnaise et a adressé un magnifique centre de l’extérieur du pied pour Téji Savanier qui n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets de la tête (0-1).

Menés quasiment pendant 45 minutes de jeu, les Lyonnais sont parvenus à revenir au score au meilleur des moments, juste avant la pause. Sur un centre de Karl Toko-Ekambi, Houssem Aouar s’est buté au gardien héraultais, mais Lucas Paquetá a parfaitement suivi (1-1).

L’erreur d’Anthony Lopes a coûté cher

Au retour des vestiaires, l’OL était proche de doubler la mise à la 54e, mais Jonas Omlin s’est parfaitement interposé face à Tino Kadewere, qui a tardé à armer sa frappe.

Dans un second acte beaucoup plus haché que le premier, c’est Montpellier qui a su faire la différence sur un coup-franc à la 65e. Sur une mauvaise appréciation d’Anthony Lopes, qui aurait pu laisser passer le ballon au lieu de le dévier, Elye Wahi a récupéré la balle et frappé à bout portant (1-2). Un but qui permet au MHSC de s'imposer.

Cette défaite fait mal à l’OL dans la course au podium et au titre, alors que les Parisiens se sont imposés plus tôt dans la journée et que Lille et Monaco jouent ce dimanche. Prochain match pour les Lyonnais vendredi prochain sur la pelouse de Brest.