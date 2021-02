Un appel à projets pour la réduction des déchets lancé par la Métropole de Lyon

Les candidats devront envoyer leur dossier du 15 février au 31 mars, l



Ces projets doivent permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire, promouvoir des alternatives aux emballages et bouteilles jetables ainsi que la mutualisation de biens et les pratiques sur la seconde vie des produits.

La Métropole de Lyon a fixé trois objectifs : "contribuer à l’émergence et au passage à l’acte des solutions locales", "consolider et développer des activités et services en proximité" et "favoriser le changement d’échelle, l’ampleur des solutions locales".

Les candidats invités à se faire connaître sur l’adresse prevention.dechets@grandlyon.com doivent répondre à certains critères : être une structure relevant prioritairement de l’Economie sociale et solidaire (ESS), être domicilié ou avoir son siège social dans la Métropole de Lyon et proposer des projets qui seront réalisés sur le territoire de l’agglomération.