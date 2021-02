Découvrez LyonEats, une alternative 100% lyonnaise pour contrer UberEats

La plateforme qui veut du bien aux restaurateurs lyonnais



Encore une fois, nos lyonnais prouvent qu'ils s'investissent pour le bien de la ville ! Ce sont deux jeunes lyonnais, Pierre-Jean Anthoine (25 ans) et Khalis Hadjeres (27 ans) qui sont à l'origine de la création de Lyon Eats, la plateforme qui veut du bien aux restaurateurs locaux.



Gérant du restaurant Toda situé dans le 6ème arrondissement, Khalis Hadjeres a dû fermer les portes de son établissement comme tous les autres restaurateurs durement touchés par les restrictions sanitaires, et fonctionnait en grande majorité via les plateformes de livraison spécialisées comme UberEats.

Très rapidement, le jeune restaurateur s'est rendu compte que la marge, à hauteur de 30% sur chaque addition, qui revenait à la plateforme était démesurée par rapport aux bénéfices. C'est ainsi qu'est née Lyon Eats, une plateforme qui redirige le client sur le site du restaurant de son choix et propose ainsi des prix justes pour les clients, les restaurateurs ainsi que pour les livreurs, et qui constitue une véritable aide pour les restaurateurs lyonnais.

Les deux collaborateurs à l'initiative du projet ont expliqué :