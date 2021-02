Vous pouvez louer un chalet en montagne pendant un mois pour 1€ !

La station de ski La Clusaz et AirBnb vous proposent un chalet de rêve pendant un mois pour la modique somme de 1€



Une occasion en or se présente à vous ! Alors que la pandémie a touché de plein fouet le secteur du tourisme et notamment les stations de ski qui ont été privées de leurs remontées mécaniques, une idée est née.

La station La Clusaz (Haute-Savoie), en collaboration avec la plateforme de locations de courte durée AirBnb, a décidé de faire une offre exceptionnelle pour promouvoir la station, et la commune plus généralement. Ainsi, les deux partenaires proposent la location d'un chalet tout confort composé de 4 chambres, d'un grand séjour-cuisine et de 3 salles de bain pour une durée totale d'un mois et pour la modique somme de... 1€ !

L'opération vise principalement à attirer les citadins dans la commune, pas simplement pour du tourisme, mais pour y vivre à l'année. Pour tenter d'être l'heureux élu, les participants doivent présenter certains critères :

- avoir la nationalité française

- contacter l'hôte via la plateforme Airbnb

- proposer sa candidature entre le 6 et le 21 février

- avoir envie de s'installer durablement dans la station (il faudra expliquer pourquoi vous voulez séjourner à La Clusaz pour un mois et également s'il serait possible pour vous de vous installer là-bas)

- être libre du 10 avril au 10 mai (dates du séjour)

Petit plus : la championne de snowboard Mirabelle Thovex fera office de guide ! Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles et proposer votre candidature ici !