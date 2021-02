Covid-19 : l'OL veut tester le retour du public au Groupama Stadium !

Certains clubs poussent pour retrouver leurs supporters.



Il faut dire que le huis-clos est imposé depuis des mois en raison de l'épidémie de Covid-19.

Mais puisque la situation sanitaire tend à s'améliorer progressivement, certains clubs poussent pour retrouver leurs supporters.

C'est le cas de l'Olympique Lyonnais. Au Progrès, le directeur général d'OL Groupe a annoncé s'être porté volontaire pour "être pilote de teste de retour de public au stade". Le Groupama Stadium sera-t-il donc l'un des premiers de France à retrouver un semblant d'ambiance pour applaudir les exploits de Memphis Depay et Houssem Aouar ? "Nous travaillons à un retour optimisé du public avec les autorités administratives. Nous sommes prêts à investir dans des méthodes de recherche pour faciliter ce retour du public. Nous voulons revenir à la normalité le plus vite possible", a poursuivi Thierry Sauvage.

La perte de la billetterie est terrible pour la plupart des clubs de Ligue 1. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé le déblocage d'une aide de 110 millions d’euros afin de compenser les pertes de recettes. A l'époque, il était prévu que l'aide soit plafonnée à 5 millions d’euros par club.