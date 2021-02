Lyon : les cantines scolaires vont proposer dès lundi un menu unique sans viande

Dans un communiqué ce jeudi soir, les élus de droite de la Ville de Lyon dénoncent un "tour de force de la municipalité".



Ils estiment avoir découvert à travers un e-mail de l'adjointe au maire chargée de l'Education, Stéphanie Léger, que les cantines scolaires serviront à compter de lundi des "menus uniques sans viande pour pouvoir servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas".

La Ville de Lyon a confirmé que le protocole recommandé par l'Education nationale de fluidifier les services sera appliqué temporairement, a priori jusqu'aux vacances de Pâques. Un menu unique va être proposé aux enfants, de l'entrée jusqu'au dessert.

En revanche, pour le plat, d'autres protéines comme des œufs et du poisson pourront être proposées pour remplacer la viande. Il s'agit selon la mairie de la seule manière de préserver le service des repas à la cantine, et que ce n'est pas l'application d'une idéologie.

La Ville met également en avant le fait que ce menu unique sans viande permettra au plus grand nombre d’enfants de manger à la cantine, peu importe les régimes alimentaires de chacun. De plus, elle rappelle aussi que sous l’ancien exécutif, la mairie avait déjà eu recours à ce menu unique entre mai et juillet après le premier confinement.