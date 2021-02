Trois ministres dans le Rhône ce lundi

Les ministres ne cessent de se déplacer à Lyon et dans le département.



Après Barbara Pompili, Roxana Maracineanu et Nadia Hai, Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, et Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, sont attendus ce lundi matin à la Caisse d’allocations familiales de Lyon dans le 3e arrondissement.

Il sera notamment question du nouveau service public des pensions alimentaires qui permet, depuis le 1er janvier, à tous les conjoints séparés d’assurer le bon versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire des CAF, en leur autorisant de prélever directement le montant de la pension due sur les ressources de l’ex-conjoint.

Ensuite, Olivier Véran continuera son périple rhodanien un peu plus au nord, avec un déplacement à l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, suite à la cyberattaque dont a été victime l'établissement le 15 février dernier. Il sera accompagné du secrétaire d’Etat à la Transition numérique, Cédric O. Sur place, ils échangeront avec les personnels de l’établissement de santé et de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information.

A l’issue de cette visite, les deux ministres doivent présenter une déclinaison spécifique aux établissements de soin de la stratégie de cybersécurité du gouvernement.