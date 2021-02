Manifestation des agriculteurs ce lundi contre les repas sans viande dans les cantines de Lyon

Il pourrait y avoir de nombreux tracteurs ce lundi dans les rues de Lyon.



La Fédération départementale Syndicats Exploitants Agricole (FDSEA) du Rhône et les Jeunes Agriculteurs du Rhône appellent à manifester ce lundi. Ils demandent à rencontrer le maire de Lyon Grégory Doucet suite à la récente décision polémique de la Mairie de Lyon : les repas sans viande dans les cantines.

A partir de ce lundi, un menu unique sans viande (mais avec du poisson et des œufs) sera proposé aux écoliers. Une décision qui fait énormément réagir depuis plusieurs jours, que ce soit à Lyon ou même au sein du gouvernement.

Les agriculteurs viendront "avec des arguments techniques et chiffrés de l’impact négatif d’imposer un tel régime aux enfants de la deuxième ville de France". "Nous dénonçons le non-respect des recommandations de grammage par la Ville alors que ces recommandations sont censées maintenir les enfants en bonne santé. Il est nécessaire d’avoir un repas équilibré nutritionnellement et diversifié. Nous rappelons que des légumes ou légumineuses ne sont pas des menus de substitution car ils n’ont pas la même valeur nutritionnelle qu’un morceau de viande", peut-on lire dans un communiqué. Pour l’occasion, une mini-ferme sera installée devant l’Hôtel de Ville et une dégustation de viande sera proposée.

Les agriculteurs prendront ensuite la direction de la préfecture pour manifester contre d’autres décisions gouvernementales et européennes concernant le secteur.