Lyon - Des maisons mobiles pour les jeunes sans-abris installées dans le 3ème arrondissement

Un autre "village de tiny houses" verra le jour prochainement à Villeurbanne



Après avoir ordonné la démolition du squat situé dans l'ancien collège Maurice-Sève (quartier de la Croix-Rousse), Lyon agit pour les jeunes sans-abris. Un "village" composé de petite maison pouvait accueillir une à deux personnes est sorti de terre ces derniers jours dans le 3ème arrondissement de la ville. Ces petites maisonnettes fixées sur roulettes vont permettre à 52 jeunes en situation d'extrême précarité d'être logés. Le bon fonctionnement de toutes les habitations sera assuré par l'association Le Mas déjà à la tête d'un centre d'accueil spécialisé.

Ces petites maisons mesurent environ 20 m² et proposent un espace de vie confortable à leurs occupants avec un coin salle de bain, un lit et une petite cuisine équipée. Toutes les maisonnettes ont été imaginées et conçues par Hekipia Gitotel, une entreprise spécialisée dans les habitations mobiles.

En plus du 3ème arrondissement, un autre village similaire devrait voir le jour à Villeurbanne en avril afin d'offrir un toit en priorité à des femmes isolées.