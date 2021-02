Le maire de Bron pris pour cible

Ce mercredi en fin d’après-midi, Jérémie Bréaud a été pris à partie.



L’élu a publié une photo d'un véhicule de la municipalité fortement endommagé et précise que la voiture, garée sur un parking de la commune, a été vandalisée par plusieurs individus dans le quartier de Parilly alors qu'il rencontrait "des acteurs reconnus du territoire engagés en faveur de l'insertion, de l'emploi et de la formation des jeunes". Sur les clichés, on peut voir de nombreuses vitres du véhicule brisées, mais aussi la carrosserie impactée et un rétroviseur cassé.

"Nous avons été la cible d'insultes, de menaces physiques et de jets de canette, cailloux ou encore morceaux de bois. Sans la présence à nos côtés de ces acteurs reconnus du territoire, la situation aurait pu être dramatique" détaille Jérémie Bréaud qui annonce qu’il déposera plainte. "Il s'agit du fruit d'individus isolés" affirme ce jeudi matin le maire de Bron qui souhaite "continuer à aider les jeunes, notamment au niveau de l'emploi".