Lyon - Pelican vous propose des cocktails en livraison gratuite !

Dégustez vos cocktails préférés à la maison, sans aucun frais de livraison de partout à Lyon !



Votre cocktail préféré vous manque et impossible pour vous de le refaire comme au bar ? Pélican a la solution pour vous ! Le bar situé dans le premier arrondissement propose désormais de vous livrer vos cocktails préférés à domicile dans tout Lyon, et sans frais de livraison !

En plus de proposer des ventes à emporter, le bartender en chef Aymeric Tortereau a décidé que puisque les lyonnais ne peuvent pas aller au bar, alors le bar viendra à eux ! Les cocktails commandés sont faits minute et à base de produits d'une qualité irréprochable. Les cocktails sont livrés avec des glaçons, et la décoration, et c'est à vous de jouer le barman en mélangeant le tout avant de déguster dans les 3 jours.

En ce qui concerne les prix, un tarif unique est pratiqué sur l'ensemble des cocktails qui sont tous à 8€. En plus des cocktails, le Pélican propose également des cocktails de garde livrés dans des bouteilles en grès cachetées à la cire (rien que ça !). Ce sont 3 cocktails classiques ainsi que 3 cocktails signatures qui sont proposés en bouteille pour un tarif variant entre 39€ et 46€.

Si vous souhaitez commander, il vous suffit de vous rendre sur le site internet du bar dans la rubrique "Boutique", de faire votre choix et de commander !