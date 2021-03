Lyon - Les dates des Nuits de Fourvière 2021 annoncées !

La Métropole de Lyon a confirmé la tenue de l'évènement ce mardi 2 février



Enfin une bonne nouvelle concernant les concerts ! La Métropole de Lyon et le compte Twitter des Nuits de Fourvière ont annoncé que le festival est bel et bien maintenu malgré la pandémie.

Alors que l'édition 2020 avait été annulée, le festival estival lyonnais fait son grand retour du 27 mai au 31 juillet 2021 pour une édition qui résonnera d'un son particulier pour les spectateurs privés de musique en live depuis près d'un an déjà. Le Théâtre Antique de Fourvière accueillera la 75 ème édition des Nuits de Fourvière qui, comme à son habitude, compte bien proposer une programmation de grande qualité et des plus éclectiques.

Toutefois, il est évident que les mesures sanitaires devront être prises en compte et que le maintien du festival dépend de l'évolution de l'épidémie dans les semaines à venir, et probablement également des résultats obtenus lors des concerts-tests organisés à Paris et à Marseille entre mars et avril.