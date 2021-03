Trois jours après son match nul à Marseille, l'OL veut se relancer contre Rennes

Les Lyonnais reçoivent Rennes ce mercredi à 19h, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.



Face à des Bretons en pleine crise, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent tenir à distance Monaco, revenu à un point derrière : "Monaco revient fort mais on ne s'alarme pas. On est encore dans la course et le plus important est de gagner. Il faut vite remettre la marche en avant", a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match, regrettant de voir son équipe "trop à l'arrêt en ce moment".

Pour se relancer, l'entraineur de l'OL attend plus de ses hommes : "On ne doit pas céder de points. On doit donner plus de solutions offensives et s'impliquer plus défensivement".

Alors que la Coupe de France se profile le week-end prochain, c'est surtout "l'envie" que va devoir retrouver le groupe : "On manque d'envie à mon sens. On est prêt physiquement, donc le problème est sûrement mental", a reconnu Bruno Guimarães.

"On est déçu du match à Marseille, on s'est vite projeté sur la rencontre face à Rennes. On a besoin des trois points. Il va falloir tuer les matchs beaucoup plus vite, et on doit avoir plus envie que l'adversaire", a insisté le Brésilien. Et le milieu de terrain d'analyser, après le match nul 2-2 du match aller : "Rennes est une équipe compliquée à jouer. On devra être cohérent au milieu et garder le ballon. La possession sera importante. On se souvient que le match aller était compliqué".

En cas de victoire, Lyon, désormais troisième, reprendrait, pour quelques heures seulement, la tête de la Ligue 1, en espérant un faux-pas de Lille face à Marseille.