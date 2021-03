Covid-19 : le Rhône devrait échapper au confinement le week-end

Jean Castex tiendra ce jeudi à 18h une nouvelle conférence de presse.



Le Premier ministre reviendra sur les derniers développements autour de l’épidémie de Covid-19 en France. Depuis plusieurs jours, la rumeur de confinements le week-end dans plusieurs départements en tension était avancée. Et le Rhône faisait partie de ces derniers.

Selon l’AFP ayant obtenu une information d’une source gouvernementale, Lyon et le Rhône échapperont à un confinement ce week-end. Au final, seul le Pas-de-Calais sera concerné, et aucun autre territoire ne devra s’enfermer samedi et dimanche.

Lyon n’est toutefois pas tirée d’affaire. La préfecture a évidemment fait remonter à Matignon les scènes observées lors du retour des beaux jours : quais de Saône et du Rhône bondés, artères du centre-ville prises d’assaut comme la rue de la République ou la rue Mercière. Des mesures moins fortes que le confinement pourraient donc s’appliquer.