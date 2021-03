Ligue des Champions : l'OL féminin face à Brondby ce jeudi

Place aux huitièmes de finale aller de la compétition pour les Lyonnaises.



L'OL Féminin donne rendez-vous à 16h aux Danoises de Brondby au Groupama Training Centrer. "Il faut marquer des buts. Si on pouvait faire la différence sur ce premier match, ce serait avantageux pour gérer le deuxième, et enchainer ensuite sur les portes qui vont arriver", a insisté Jean-Luc Vasseur lors de la conférence de presse d'avant-match.

L'enjeu est bien présent, en tout cas, dans l'esprit des troupes : "On est contentes de retrouver la Ligue des Champions. La compétition est très importante pour nous, on a un titre à défendre", a expliqué Sara Bjork Gunnardsdottir. L'Islandaise se méfie de Brondby, "une bonne équipe avec de jeunes joueuses qui ont de l'expérience" : "Elles viendront faire un bon résultat, car tout le monde veut faire un bon résultat contre Lyon. Ce ne sera pas facile, et il faudra être au top".