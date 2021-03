Un jeune lyonnais se lance le défi d'aller plus vite que le métro (vidéo)

L'homme qui allait plus vite que le métro !



La vie est faite de défi, et en voici un que ce jeune lyonnais a relevé avec brio ! C'est sur instagram que Valentin Brun, 22 ans, a décidé de partager sa course contre le métro D grâce à une GoPro et à l'aide précieuse d'un ami qui a également capturé les images de la vidéo Lyon - Plus rapide que le métro ?.

Le jeune homme démarre sa course folle en quittant le métro à la station Saxe-Gambetta avant de s'élancer à toute vitesse vers la prochaine station, Guillotière - Gabriel Péri. La vidéo montre tous les détails du défi grâce à un chronomètre, un petit onglet map qui affiche la position du jeune homme en temps réel et sa progression également illustrée en images.

Après avoir slalomé entre les passants, Valentin Brun atteint le but qu'il s'était fixé ! Le jeune homme a réussi à arriver à la station Guillotière et à reprendre le métro qu'il avait quitté à peine quelques minutes auparavant (dans lequel se trouve son complice). Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous !