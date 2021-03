Lyon : pas de fermeture des Berges du Rhône et des quais de Saône ce week-end

Le préfet du Rhône a tenu ce vendredi après-midi une conférence de presse.



Alors que le premier ministre a demandé jeudi soir aux préfets des 23 départements placés sous surveillance renforcée de réglementer, voire fermer, les accès aux sites très fréquentés, aucune mesure n'a été prise en ce sens dans le Rhône. Les Berges du Rhône et les quais de Saône resteront donc accessibles ce week-end.

"Je pourrai être amené à interdire des manifestations si elles représentent un risque sanitaire. Mais aucune ne présente un risque pour celles déclarées ce week-end", a déclaré le préfet du Rhône,Pascal Mailhos.

En revanche, les centres commerciaux et magasins non-alimentaires de plus de 10 000 m2 de surface utile fermeront dès ce vendredi soir. Cela concerne environ 25 structures dans le département, dont la liste doit être dévoilée dans les heures qui viennent.

"Le gouvernement a fait un choix clair pour notre département, le choix de la confiance. Nous devons faire l'effort de réduire les contacts sociaux et familiaux, notamment pas se retrouver à plus de six. J'invite les habitants du Rhône à ne pas circuler dans les autres départements pour ne pas accélérer l'épidémie dans les autres départements", a notamment demandé le préfet du Rhône.