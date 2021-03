Voici la liste des centres commerciaux de plus de 10 000 m2 fermés dans le Rhône

La liste est désormais connue.



Le préfet du Rhône Pascal Mailhos a annoncé ce vendredi de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Pas question de fermer les quais de Saône ou des berges du Rhône, mais en revanche, depuis ce vendredi soir, les centres commerciaux et magasins non-alimentaires de plus de 10 000 m2 de surface utile ont fermé leurs portes.

Selon les premiers chiffres donnés par les services de l'Etat, cette nouvelle mesure devait concerner 25 structures dans le département. Mais sur la liste dernièrement communiquée, on constate seulement neuf nouvelles fermetures, en plus de celles déjà effectives pour les centres de plus de 20 000 m2.

A noter que les magasins alimentaires et les pharmacies peuvent rester ouverts dans les centres commerciaux. De plus, "l’activité de retrait de commande à l’intérieur des centres commerciaux relevant du présent article est interdite", précise l’arrêté préfectoral. Ces mesures sont valables, pour le moment, jusqu’au vendredi 19 mars à minuit.

Nouvelles fermetures :

- Centre commercial Carrefour à Vénissieux

- Galerie Marchande Géant Casino à Villefranche-sur-Saône

- Galerie Marchande Grezdis Leclerc à Grezieu-la-Varenne

- Castorama à Bron

- Decathlon à Bron

-Galeries Lafayette à Bron

- Castorama à Dardilly

- Leroy Merlin à Vourles

- 7 Chemins à Vaulx-en-Velin