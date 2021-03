Coupe de France : l’OL écrase Sochaux et se qualifie en 8e de finale

Belle soirée pour l'OL au Groupama Stadium.



Les Lyonnais se sont imposés 5-2 contre Sochaux ce samedi soir en 16e de finale de la Coupe de France. Malgré une équipe totalement remaniée, les Lyonnais ont parfaitement débuté ce match en ouvrant le score dès la 8e minute de jeu. Sur un corner de Maxwell Cornet, Djamel Benlamri a parfaitement coupé la trajectoire au premier poteau pour inscrire son premier but avec le maillot de l’OL (1-0).

Seulement deux minutes plus tard, le passeur s’est transformé en buteur. Mattia De Sciglio a centré sur Maxwell Cornet qui a fait le break (2-0).

Malgré une réduction du score des Sochaliens, les Rhodaniens ont rapidement réagi à la 41e. Rayan Cherki est venu inscrire un troisième but juste avant la pause (3-1).

Au retour des vestiaires, Sochaux a réduit l’écart grâce à une deuxième but de Chris Bédia (3-2). Les Gones ont été en difficulté face aux joueurs de Ligue 2 pendant une grande partie du second acte. Mais le coaching de Rudi Garcia a payé. Moins de 10 minutes après son entrée en jeu, Jason Denayer a permis aux Lyonnais d’être rassurés grâce à une quatrième but (4-2). Dans les derniers instants de la rencontre, à la 88e, Rayan Cherki s’est offert un doublé après un bon travail d’Islam Slimani (5-2).

Maintenant la qualification acquise, les coéquipiers d’Houssem Aouar devront se refocaliser sur le championnat. Prochain match vendredi prochain avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims.