Frommer's, un magazine américain spécialisé dans les voyages, donne 12 bonnes raisons de venir à Lyon !



Lyon se révèle à l'international ! Connue pour sa majestueuse Fête des Lumières, la troisième plus grande ville de France n'est pourtant pas la première ville qui vient à l'esprit des touristes en quête de beaux paysages. Le magazine Frommer's a partagé un article intitulé 12 raisons pour lesquelles Lyon est l'une des villes françaises les plus sous-estimées qui énumère les monuments, paysages et les traditions de notre belle ville.

Qu'il s'agisse de gastronomie, de culture ou d'architecture, Ali Arminio (auteur de l'article) ne tarit pas d'éloges et évoque une cuisine unique, une communauté urbaine durable dans le quartier Confluence et un musée qui n'expose pas seulement de l'art, mais qui le crée aussi en parlant du Musée d'Art Contemporain.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article ici !