Lyon : 20 ans de prison pour celui qui avait tué son amant à coups de ciseaux

La cour d'assises du Rhône a condamné ce mercredi un homme de 43 ans.



Cet habitant de l’Ain a été reconnu coupable d’avoir donné la mort à un retraité de 67 ans lourdement handicapé. Les faits s’étaient déroulés en mars 2018 au domicile du septuagénaire, à Chabanière non loin de Givors.

La victime et son futur bourreau s’étaient rencontrés via internet et échangeaient en vue de passer des instants intimes tous les deux. Mais après un weekend ensemble, le retraité avait été tué de 263 coups de ciseaux. Quelques heures après, le meurtrier s’était rendu à la police.

Ce dernier a été condamné à vingt ans de réclusion à l’issue du verdict.