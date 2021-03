Ligue 1: l'OL sur la pelouse de Reims ce vendredi

Une semaine après sa victoire face à Sochaux en Coupe de France, l'OL se replonge dans le championnat.



Les Lyonnais reçoivent Reims ce vendredi à 21h pour le coup d'envoi de la 29e journée de Ligue 1.

Une rencontre très importante pour les coéquipiers de Memphis Depay qui pourraient reprendre, pour quelques heures, la tête du classement : "On joue avant tout le monde, donc l'objectif c'est d'être premier vendredi soir et d'attendre le résultat des autres", a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match. Une victoire permettrait aux Lyonnais de réaliser une belle opération au classement, deux jours avant le choc entre Lille et Monaco.

Une victoire mettrait les Lyonnais dans les meilleures conditions possibles pour préparer la réception du PSG, dimanche prochain au Groupama Stadium.