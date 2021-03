Les véhicules diesel bientôt chassés de Lyon

Le vote aura lieu lundi prochain en conseil métropolitain.



Pour l'instant, la majorité écologiste a basé la prochaine délibération sur trois grands axes : le renforcement de la ZFE, l'interdiction de véhicules Crit'Air 5 dans ce périmètre dès 2022 et l'interdiction des véhicules diesels dès 2026. "La lutte contre la pollution est une priorité absolue de notre exécutif, que l'on partage avec nos concitoyens. La pollution tue en France et sur la Métropole et elle touche les personnes les plus défavorisées", a tenu à rappeler en introduction le président de la collectivité, Bruno Bernard.

Désormais, les élus se donnent un an pour échanger, définir et modifier toutes les modalités autour de ces nouvelles restrictions (accompagnement, calendrier, zones…). Un périmètre centre de cette ZFE (voir photo) est pour l'instant existant, mais des discussions doivent avoir lieu pour savoir quelles zones précisément seront concernées par ces nouvelles mesures. Au cœur du problème notamment la M6/M7, qui ne fait actuellement pas partie de la ZFE. Jean-Charles Kohlhaas, vice-président en charge des transports, avoue tout de même, "qu'il serait logique d'intégrer la M7 à ce périmètre".

Les échanges porteront aussi sur le développement d'autres aides et solutions de mobilités qui pourront remplacer la voiture. Bruno Bernard a rappelé les investissements du Sytral sur le mandat. "Aujourd'hui on n'a pas de mesures d'accompagnement à hauteur des enjeux, on le voit lors des pics de pollution. Notre objectif est de donner une alternative à la voiture. On souhaite plus de place pour les piétons, les vélos, les transports en commun, et la végétalisation. Donc il faut forcément réduire la place de la voiture", a-t-il ajouté.

Les automobilistes sont prévenus.