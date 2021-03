Covid-19 : plusieurs centres de vaccination ouverts dans le Rhône ce week-end

La vaccination s’accélère dans le département.



Ce week-end, 11 centres seront ouverts dans le département. Près de 6000 injections de vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca devraient être réalisées. Ces vaccinations concernent les personnes âgées de 18 à 74 ans atteintes à très haut risque de forme grave de Covid-19 (sur prescription médicale) et toutes les personnes de plus de 75 ans en mesure de se déplacer en centre de vaccination.

Pour se faire vacciner il est nécessaire de s’inscrire en ligne ou par téléphone au 04 23 10 10 10.

De plus, l’ARS informe que plus de 104 000 personnes ont reçu la première dose de vaccin dans le département et près de 47 000 ont reçu les deux doses depuis le 28 décembre, date du démarrage de la campagne de vaccination en France.

La liste complète :

- Bron : Espace Roger Pestourie (Ville de Bron)

- Bron : Hôpital Pierre Wertheimer (HCL)

- Gleizé : Hôpital de Gleizé (Hôpital Nord-Ouest-Villefranche)

- Lyon 3e : Hôpital Edouard Herriot (HCL)

- Lyon 4e : Hôpital de la Croix Rousse (HCL)

- Lyon 7e : Palais des sports de Gerland (HCL et Ville de Lyon)

- Pierre Bénite : Hôpital Lyon Sud (HCL)

- Saint-Priest : Salle Mosaïque (Villes de Saint-Priest et de Mions)

- Tarare : Hôpital de Tarare (Hôpital Nord-Ouest-Villefranche)

- Thizy-les-Bourgs : Hôpital de Thizy et communauté de professionnelle de santé de Thizy

- Villeurbanne : Salle du CCVA (Ville de Villeurbanne)