Covid-19 : l'Opéra de Lyon occupé par des manifestants

Le mouvement des théâtres occupés arrive à Lyon.



L'Opéra de Lyon est occupé depuis ce lundi matin par des étudiants et des intermittents du spectacle. Une centaine de personnes a ainsi pu pénétrer dans le hall du bâtiment, situé dans le 1e arrondissement. Il s'agit pour le collectif unitaire 69 de "dénoncer le traitement subi par les professionnels de la culture, les chômeurs et toutes celles et ceux qui subissent la pression infernale de Pôle Emploi". Les manifestants demandent notamment la réouverture des lieux de culture, mais aussi le retrait de la réforme de l'assurance-chômage.

Une assemblée générale est prévue ce lundi après-midi pour décider de la suite du mouvement. Des roulements pourraient être mis en place pour occuper l'Opéra aussi bien le jour que la nuit.

Pour rappel, le collectif unitaire 69 a déjà lancé l'occupation du Théâtre National Populaire de Villeurbanne vendredi.